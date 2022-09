Simona Ventura ha intervistato Francesco Totti a La Partita del Cuore dopo il suo annuncio d’addio a Ilary Blasi.

Dopo aver annunciato con un comunicato ufficiale il suo addio a Ilary Blasi, Francesco Totti è tornato in tv in occasione della partita del Cuore. A intervistarlo è stata l’amica e conduttrice Simona Ventura, che lo ha stuzzicato chiedendo: “Senti un po’ Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto“. L’ex Capitano della Roma ha risposto: “Sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre a dire la verità“.

Simona Ventura stuzzica Totti a la Partita del Cuore

Dopo l’annuncio d’addio tra Totti e Ilary Blasi i paparazzi sono stati alle calcagna dei due vip per tutta l’estate ed è risaputo che l’ex Capitano sia stato a Sabaudia (dove sembra che abbia incontrato in gran segreto la nuova fiamma, Noemi Bocchi, a bordo di uno yacht). Simona Ventura ha forse fatto finta di non saperlo, e infatti ha chiesto all’ex Capitano come avrebbe trascorso le vacanze estive. Ovviamente la conduttrice si è guardata bene dal fare domande riguardanti la sua vita privata e la sua separazione dalla showgirl, argomento che entrambi hanno preferito mantenere nel massimo riserbo.

Proprio Simona Ventura alcuni mesi fa è finita nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni in merito alla rottura tra i due, avvenuta dopo 20 anni di vita insieme.

