Da tempo circolano voci riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La questione non è stata confermata dall’influencer, che ciononostante ha ammesso di avere delle difficoltà a gestire il suo ruolo di madre e compagna. Rosa Perrotta ha anche confessato di andare da uno psicologo e ha esortato i suoi fan a fare lo stesso. “La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”, ha dichiarato nelle sue stories l’influencer.

Rosa Perrotta: la crisi e lo psicologo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno insieme dal 2017 e hanno avuto due splendidi bambini, Ethan Domenico e Mario Achille. Mentre Pietro continua a lavorare come avvocato, Rosa ha acquisito sempre maggiore popolarità come influencer. Nonostante la sua vita sia apparentemente perfetta, la Perrotta ha confessato che non sarebbe facile per lei mantenere l’equilibrio e l’armonia in famiglia. Di recente ha anche confessato di recarsi regolarmente da uno psicologo, e ha invitato i fan a fare lo stesso. Al momento in tanti sperano di saperne di più sulla sua storia con Pietro e sperano che i due annuncino presto le loro nozze (rinviate a causa della pandemia e delle due gravidanze dell’influencer).

