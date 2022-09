Alfonso Signorini ha rivelato la fine della sua unione di vecchia data con l’imprenditore Paolo Galimberti.

Alfonso Signorini è di nuovo single: lui stesso ha rivelato che la sua unione con Paolo Galimberti, imprenditore ed ex senatore, è naufragata dopo 18 anni. Il conduttore ha anche rivelato che il suo cuore batterebbe per qualcun altro: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”, ha dichiarato al Corriere della Sera, e ancora: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”.

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti si sono lasciati

Dopo 18 anni insieme Alfonso Signorini e Paolo Galimberti hanno deciso di dirsi addio. I due hanno preferito vivere la rottura – così come la loro storia – nel massimo riserbo, e sembra che si siano lasciati pacificamente. Signorini ha anche ammesso di provare qualcosa per un’altra persona di cui però ha preferito non svelare l’identità. Il conduttore del GF Vip ha comunque specificato che non si tratterebbe di una persona del mondo dello spettacolo: “Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito”, ha rivelato. Il conduttore uscirà mai allo scoperto con la sua nuova fiamma?

