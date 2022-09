Stefania Sandrelli ha confessato per la prima volta di esser stata vittima di violenza da parte di un calciatore della Lazio.

In occasione della presentazione del suo ultimo film, Acqua e Anice, Stefania Sandrelli ha rivelato per la prima volta di esser stata vittima di violenza. Un calciatore della Lazio (di cui l’attrice ha preferito non svelare l’identità) l’avrebbe picchiata dopo che lei avrebbe rifiutato le sue avance.

“Ho avuto un’esperienza terribile con un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa. Era il fidanzato di Gigliola, una delle mie migliori amiche, che mi ospitava a casa sua. Mi disse: “Ti accompagno io, andiamo con due macchine”. Non potevo immaginare cosa sarebbe successo. Mi viene incontro e mi dice “Ti aspetto in cabina”, realizzo che si aspettava di fare sesso e io non volevo, nel modo più assoluto. In quella cabina mi ha picchiato a sangue, mi ha rotto la faccia, le ossa, mi ha gonfiato gli occhi. Ero più morta che viva. Quando confessai a Gigliola piangemmo insieme, per non farmi vedere mi rinchiuse in una specie di cantinato. Poi chiamò i carabinieri e da allora lei non l’ha mai più visto”, ha confessato l’attrice.

Stefania Sandrelli ha svelato per la prima volta un episodio drammatico della sua vita: l’attrice ha subito le avance si un calciatore della Lazio che sarebbe morto alcuni anni fa. L’attrice ha preferito non svelarne l’identità ma ha affermato che lui sarebbe stato fidanzato con una sua carissima amica di nome Gigliola, che pianse per lei dopo quanto accaduto.

Di recente Stefania Sandrelli è balzata agli onori delle cronache per aver svelato anche di stare vivendo un momento di crisi con il suo storico compagno, Giovanni Soldati. Al momento non è dato sapere come andranno a finire le cose tra i due, che si sono amati intensamente per oltre 30 anni.

