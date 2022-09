Luca Salatino si è confessato con Elenoire Ferruzzi sul tema del suicidio e il GF Vip ha deciso di censurare le sue parole.

Luca Salatino si è confidato con Elenoire Ferruzzi nella casa del GF Vip e ha ammesso di aver pensato al suicidio durante un periodo buio della sua vita. La confessione dell’ex tronista è stata censurata dalla produzione del programma, che forse ha ritenuto l’argomento troppo delicato e sensibile per il pubblico del reality show. La questione ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche in rete. “Cercare di respingere e abbattere l’ansia è sbagliatissimo, perché la alimenti. Devi accettarla. Anche perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo, come la tristezza. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top… Però è tosta. Mi volevo suicidare io…”, ha dichiarato Salatino prima di essere censurato.

Luca Salatino

Luca Salatino e il suicidio: la censura

In tanti tra i fan del GF Vip hanno protestato per la censura attuata nei confronti di Luca Salatino che, durante un momento d’intimità con Elenoire Ferruzzi, le ha confessato di aver pensato al suicidio. In queste ore ha fatto il giro della rete la notizia della scomparsa di Manuel Vallicella, un’ex tronista che si è tolto la vita a 35 anni. In tanti sui social sono rimasti colpiti dalla sua storia e anche alcuni tra i volti di Uomini e Donne hanno espresso il loro cordoglio per la sua tragica fine. Anche a causa della storia di Vallicella in molti hanno protestato con la censura attuata dal GF Vip nei confronti di Salatino, che per la prima volta si è aperto pubblicamente sulla questione.

