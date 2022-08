Mauro Icardi ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto divorzio da Wanda Nara dopo gli audio incriminati.

Nelle scorse ore sui social sono emersi alcuni audio attribuiti a Wanda Nara e dove la si sentiva affermare di essere pronta a divorziare dal marito Mauro Icardi. Il calciatore ha smentito la questione taggando sua moglie in un messaggio via social e scrivendo: “Non so chi mi fa più pena, se quello che si inventano cose sulla mia vita o se quelli che ci credono”, ha scritto nelle sue stories via social.

Mauro Icardi smentisce le voci sul divorzio

In queste ore Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati travolti da una nuova valanga di gossip dopo che sui social sono emersi alcuni file audio attribuiti alla manager e moglie del calciatore, dove la si sentiva affermare:

“Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Mauro Icardi al momento ha smentito la questione, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Nei mesi scorsi i due avevano vissuto una profonda crisi per via del tradimento del calciatore con la modella Eugenia Suarez.

