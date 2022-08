Wanda Nara avrebbe deciso di chiedere il divorzio a suo marito, con cui ha vissuto una terribile crisi dopo il tradimento con la Suarez.

In un audio diffuso dal programma LAM si sente Wanda Nara ammettere di stare divorziando da Mauro Icardi. La notizia non giunge proprio come “un fulmine a ciel sereno”: i due hanno vissuto una terribile crisi nei mesi scorsi, quando lei ha scoperto di esser stata tradita con la modella Eugenia Suarez. Già allora la showgirl aveva ammesso di voler divorziare dal calciatore.

Wanda Nara e Icardi verso il divorzio

Amore al capolinea tra Wanda Nara e Mauro Icardi? In queste ore sta facendo il giro dei social un video diffuso da LAM e dove si sentire dire a Wanda Nara (a una sua dipendente):

“Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”.

Alcuni mesi fa la showgirl aveva scoperto alcune chat avute da suo marito con la modella Eugenia Suarez, ed era andata su tutte le furie. Attraverso i social Wanda Nara aveva già minacciato di chiedere il divorzio, ma aveva poi fatto sapere di aver voluto perdonare Icardi.

