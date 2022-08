La celebre attrice di Grease, Olivia Newton-John, è scomparsa a 73 anni. Da tempo lottava contro il cancro.

Il mondo del cinema internazionale piange l’attrice Olivia Newton-John, scomparsa a 73 anni nella sua casa in California, circondata dall’affetto dei suoi cari. L’annuncio è stato dato dal marito John Easterling, che in questi anni è stato accanto all’attrice nella sua battaglia contro il cancro. “Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro”, ha scritto il marito nel suo comunicato ufficiale.

Olivia Newton John, la celebre Sandy di Grease, è scomparsa. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sulle sue pagine social con messaggi d’amore e cordoglio. L’attrice ha combattuto per anni contro il cancro al seno e spesso, attraverso i social, ha condiviso la sua dolorosa esperienza con i fan. “Paura? No. Mio marito mi è sempre accanto, mi sostiene e sono convinta che sconfiggerò la malattia: questo è il mio obiettivo”, aveva dichiarato in un’intervista a People.

In queste ore John Travolta, protagonista insieme a lei del musical Grease, ha condiviso via social un messaggio in suo onore: “Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John”, ha scritto l’attore.

