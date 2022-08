Il principe George ha ricevuto un invito molto speciale e i suoi genitori, William e Kate Middleton, hanno deciso di rispondere personalmente.

Il principe George è stato invitato da una bambina sua coetanea alla sua festa di compleanno. Il Principe William e Kate Middleton hanno deciso di rispondere alla lettera inviata dalla bambina al principino attraverso un messaggio (scritto da un membro del loro staff) presto rimbalzato sui social. “Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il vostro gentile invito. Dopo aver valutato attentamente le possibilità, tuttavia, mi dispiace molto che le Loro Altezze Reali sentano con riluttanza di dover rifiutare. Tuttavia, spero che vi sia piaciuto il vostro compleanno (…) Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa la briga di scrivere come hai fatto a loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua, e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri”, si legge nel messaggio condiviso da Vanity Fair.

William d’Inghilterra Kate Middleton

La lettera di una bambina a George di Cambridge

In queste ore sta facendo il giro dei social una lettera scritta dai duchi di Cambridge a una bambina che aveva deciso di invitare il principe George alla sua festa di compleanno. Il principino – che sta trascorrendo le vacanze estive nella tenuta di famiglia, dove sarebbe occupato con alcuni lavoretti in fattoria – ovviamente non ha preso parte alla festa di compleanno, ma i suoi genitori hanno comunque deciso di rispondere alla bambina che aveva pensato di invitarlo.

