Pur essendo membri della famiglia Reale il Principe William e sua moglie Kate hanno sempre insistito per dare al figlio George un’educazione di tutto rispetto e infatti la duchessa di Cambridge ha fatto sapere (stando a quanto riporta il Sun) che il suo primogenito lavorerà per tutta l’estate nella tenuta di famiglia a Anmer Hall.

William e Kate: il figlio George lavorerà per tutta l’estate

Come il padre William e lo zio Harry prima di lui anche il piccolo George dovrà far fede ai suoi impegni, e non potrà godere solo dei privilegi dovuti alla sua posizione. Stando a quanto riporta il Sun infatti, il piccolo baderà per tutta l’estate agli animali della tenuta di Anmer Hall, dove trascorrerà i mesi estivi insieme alla famiglia. Sarà suo compito quindi dare da mangiare e da bere a polli, maiali e agli altri animali che si trovano nella fattoria della tenuta.

Il principe è destinato un giorno a essere erede al trono d’Inghilterra e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita a Kensington Palace (che lui e la sua famiglia si apprestano a lasciare nei prossimi mesi per cercare maggiore riservatezza in una delle tenuta Windsor al di fuori di Londra).

