Brad Pitt soffre di un disturbo neurologico, la prosopagnosia, che in questi anni sarebbe peggiorata.

Brad Pitt ha più volte parlato in pubblico della sua malattia, la prosopagnosia, che non gli permetterebbe di riconoscere i volti di persone a lui note. L’attore ha recentemente confessato che il suo disturbo sarebbe peggiorato e che non gli permetterebbe di riconoscere i volti neanche di amici e parenti. “Nessuno mi crede! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre”, ha dichiarato l’attore a GQ.

Brad Pitt

Brad Pitt: la malattia e i problemi

Brad Pitt ha rivelato a GQ di soffrire di prosopagnosia dal 2013. L’attore, a causa del disturbo, vivrebbe la maggior parte del suo tempo chiuso in casa e lui stesso ha confessato che avrebbe iniziato ad avere difficoltà a riconoscere anche i volti di persone a lui note, come parenti e amici.

Dello stesso tipo di disturbo soffre anche l’attrice italiana Enrica Bonaccorti, che a tal proposito ha rivelato a Gente: “Mai avuto frequentazioni importanti, non vado nei salotti, anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la prosopagnosia. A un evento Fininvest chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: faccio sempre il presidente della Fininvest. Era Fedele Confalonieri”, ha rivelato”.

