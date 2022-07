In occasione del suo 75esimo compleanno Camilla è stata protagonista della copertina di una rivista, ma è finita nell’occhio del ciclone.

La duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles, è stata protagonista insieme ai suoi due cani (Beth e Blubell) di un numero di Country Life, realizzato in occasione del suo 75esimo compleanno. La foto ha generato una bufera in rete visto che nell’immagine i due jack russell della duchessa indossano entrambi delle collane di perle.

Camilla Parker Bowles: i cani con le collane di perle

Quella che forse voleva essere una trovata ironica ha finito per scatenare una bufera in rete: la duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles, si è attirata contro le critiche della rete per aver messo delle collane di perle ai suoi due cani per un servizio fotografico sulla rivista Country Life. In molto hanno accusato la duchessa di aver fatto un vero e proprio “smacco alla povertà” e hanno etichettato le foto dei suoi due cani come “di cattivo gusto”. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi? E soprattutto, la moglie di Carlo romperò il silenzio in merito alla questione? Al momento Camilla ha preferito non commentare pubblicamente la vicenda e non è dato sapere se lo farà in futuro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG