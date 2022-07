La Corona avrebbe deciso di non divulgare i risultati delle indagini in merito alle accuse rivolte a Meghan Markle dai suoi ex dipendenti.

Meghan Markle ha la fama di non essere una per cui sia facile lavorare e, nel corso degli anni, i principali quotidiani londinesi hanno pubblicato indiscrezioni riguardanti ex membri dello staff della duchessa che avrebbero deciso di rinunciare al loro ruolo o persino che la avrebbero accusata di bullismo. La famiglia Reale inglese avrebbe deciso di non diffondere i risultati delle indagini condotte in merito alla questione, che pertanto resteranno top secret.

Meghan Markle e il suo staff: le indagini

Nel corso degli anni numerosi membri dello staff della Famiglia Reale hanno abbandonato il loro posto di lavoro e sembra che la colpa sia stata proprio di Meghan Markle, l’ex duchessa di Sussex nonché moglie del principe Harry. L’indiscrezione – riportata dai principali tabloid britannici – non ha mai ricevuto conferma ma sembra che ad essa sia seguita un’indagine e che la Corona abbia deciso di tenere l’esito (e un eventuale risarcimento) all’oscuro dal grande pubblico.

Meghan Markle non ha mai commentato la questione e da tempo la duchessa si trova negli States in compagnia del marito Harry e dei loro due figli.

