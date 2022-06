Secondo gli esperti reali il Principe Harry, tornato in California dopo esser stato ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino, sarebbe depresso.

Dopo la fine dei festeggiamenti per il giubileo di platino della Regina Elisabetta si è sparsa la voce che il Principe Harry fosse deluso e amareggiato per come sarebbero andate le cose tra lui e gli altri membri della famiglia reale e, inoltre, secondo gli sesperti della famiglia Reale il principe sarebbe persino depresso.

Il motivo? Harry sarebbe stato ignorato dagli altri membri della Royal Family mentre si sarebbe aspettato delle scuse e inoltre essere tornato in patria dopo il suo addio ai titoli nobiliari sarebbe stata per lui una sorta di “tortura autoinflitta”. A confermare indiscrezioni simili ci ha pensato anche Angela Levin, biografia dei membri della famiglia Reale, che stando a quanto riporta Vanity Fair avrebbe detto: “Era evidentissima la rabbia di Harry: le emozioni gli si leggono in faccia e sembrava davvero furioso”.

Principe harry Meghan Markle

Il principe Harry depresso? L’ipotesi

Durante il festeggiamenti per il giubileo di Platino della Regina Elisabetta, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno assunto un ruolo “defilato” rispetto agli altri membri della Royal Family (così come previsto dal protocollo reale a seguito del loro addio).

Secondo indiscrezioni Harry non avrebbe vissuto bene la questione e sarebbe “depresso” per come siano andate le cose nella sua vita, a cominciare dalla decisione di dire addio ai titoli e condurre una vita da “persona comune” negli States. Sulla vicenda ovviamente non vi sono conferme e, una volta terminati i festeggiamenti, Harry e sua moglie Meghan sono tornati rapidamente a casa loro, in California, e non è dato sapere se e quando saranno di nuovo a Londra.

