Secondo l’esperta della Royal Family Angela Levin, i rapporti sarebbero più tesi che mai tra il Principe Harry e la sua famiglia.

Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno partecipato ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina ma, secondo la giornalista Angela Levin – e stando a quanto riporta Vanity Fair – i rapporti tra loro e il resto della Royal Family sarebbero alquanto tesi e Harry e William (così come le due cognate Meghan Kate) non si sarebbero neanche rivolti la parola.

Principe harry Meghan Markle

Il Principe Harry furioso con la Royal Family

Secondo la biografa della famiglia Reale Angela Levin, il Principe Harry sarebbe andato su tutte le furie per il trattamento a lui riservato dalla Royal Family durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina. Lui e Meghan sarebbero andati via subito dopo aver partecipato al servizio di ringraziamento nella Cattedrale di St. Paul, e per tutto il tempo avrebbero evitato di rivolgere la parola ai due cognati e ai membri più stretti della famiglia.

Kate e William – sempre secondo quanto riportato da Vanity Fair – avrebbero declinato inoltre l’invito per prendere parte ai festeggiamenti legati al 1° compleanno della piccola Lilibet Diana. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Ormai da anni si vocifera di una presunta tensione tra i quattro cognati, che non sembrano intenzionati ad avere un riavvicinamento.

