Mentre continua a godersi la sua vacanza in Africa in compagnia del marito, Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con alcune foto in bikini.

Wanda Nara si sta godendo una vacanza all’insegna del relax in Africa, in compagnia del marito Mauro Icardi, e sui social non ha perso occasione per sedurre i fan con alcuni scatti bollenti in bikini: nelle immagini la manager e showgirl non ha risparmiato alcuni primi piani del suo lato B, e ha fatto il pieno di like.

Wanda Nara: le foto bollenti in Africa

A quanto pare è tornato il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara che, negli ultimi mesi, hanno dovuto affrontare una grave crisi causata dal tradimento del calciatore con la modella China Suarez.

Wanda Nara inaspettatamente ha deciso di perdonarlo, e adesso i due sono partiti per una vacanza in Africa che potrebbe servire loro per cimentare ulteriormente il rapporto. La showgirl dalle curve da capogiro non ha perso l’occasione per sedurre i suoi fan, e ha postato alcune foto a dir poco bollenti in cui è ritratta sulla spiaggia con un sensuale bikini rosa. “Viaggiare con un fotografo che ti sveglia con baci e foto”, ha scritto la showgirl nella didascalia a uno dei suoi scatti bollenti (e senza dimenticare suo marito Mauro Icardi).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG