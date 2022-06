Lynne Spears, madre di Britney Spears, ha scritto un messaggio via social a seguito delle nozze della figlia.

Lynne Spears non sarebbe stata invitata alle nozze di sua figlia Britney Spears e le due avrebbero sempre avuto un rapporto piuttosto complicato. Nonostante questo, nelle scorse ore, sui social la madre della popstar ha scritto un messaggio per complimentarsi con sua figlia proprio a seguito del suo matrimonio (a cui si vocifera che non sia stata invitata. “Sei così felice e radiosa. Il tuo matrimonio è un “sogno”! E farlo a casa tua lo rende così speciale e sentimentale. Sono così felice per te! Ti amo“.

Britney Spears: la madre e le nozze

Lynne Spears, così come gli altri membri della famiglia di sua figlia Britney Spears, non sarebbe stata invitata alle nozze della cantante. In queste ore sui social la donna ha rotto il silenzio elogiando Britney Spears e complimentandosi con lei e con il marito Sam Asghari, e in molti hanno trovato strano il suo comportamento.

Del resto Lynne Spears – che si è sempre opposta alla custodia di Britney Spears da parte del padre – non ha mai fatto nulla di concreto per “liberare” sua figlia o starle accanto nel momento della difficoltà (e infatti proprio per questo Britney non l’avrebbe invitata al suo matrimonio). Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

