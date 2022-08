Sono molte le star che si sono rese protagoniste di clamorosi e inattesi ritorni di fiamma con i loro ex partner. Scopriamo di quali si tratta!

Da Justin Bieber e Selena Gomez fino a Ben Affleck e Jennifer Lopez, moltissime star sono state protagoniste di chiacchieratissimi ritorni di fiamma, anche se spesso la “minestra riscaldata” per loro non ha funzionato. Scopriamo di quali si tratta e come sono andate a finire le loro storie.

I ritorni di fiamma delle star

Selena Gomez e Justin Bieber sono stati protagonisti di una lunga e intensa storia d’amore, intervallata da numerosi tira e molla. L’ultimo è avvenuto nel 2018, ma dopo pochissimo tempo Bieber ha lasciato definitivamente Selena e ha sposato Hailey Baldwin. L’attrice e cantante non ha fatto segreto di aver vissuto un periodo davvero buio dopo la rottura dal suo storico fidanzato. “Penso che la gente volesse vedermi fallire. Durante le interviste le domande erano molto brutali. Era ovvio che avessi il cuore spezzato. Era ovvio che fossi furiosa. Ero molto delusa perché non volevo che la mia carriera fosse ridotta ad una storia da tabloid”, ha dichiarato Selena Gomez al Daily Mail in seguito alla dolorosa rottura da Bieber.

Uno dei ritorno di fiamma più discussi in assoluto è stato quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono lasciati una prima volta nel 2002 ad un passo dall’altare e, a sorpresa, sono tornati insieme nel 2021. Nel 2022 sono convolati a nozze in gran segreto tra l’incredulità generale dei fan. Nel loro caso è proprio vero che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano!

Anche in Italia le coppie vip non sono da meno quanto a ritorni di fiamma: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ad esempio, sono tornati insieme nel 2019 dopo essersi separati 4 anni prima. La storia si è interrotta dopo un anno, e nel 2021 la showgirl argentina ha avuto una figlia, Luna Marì, insieme all’hair stylist Antonino Spinalbese. A sorpresa, un paio di mesi dopo la nascita della bambina, è tornata tra le braccia del ballerino.

Una storia caratterizzata da continui tira e molla e da clamorosi ritorni di fiamma è stata anche quella di Andrea Damante e Giulia De Lellis. In tanti credevano che la storia tra i due sarebbe durata per sempre, ma dopo la dolorosa rottura nel 2020, lei si è legata a uno degli amici del suo storico ex, Carlo Gussali Beretta, creando forse una frattura insanabile col Dj veronese.

