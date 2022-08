Alcune star del cinema internazionale non sono a proprio agio a girare scene senza veli e per questo non hanno mai accettato di farle. Scopriamo di chi si tratta.

Da Julia Roberts a Lena Headey, la Cersei Lannister de Il Trono di Spade, sono molte le star che non si sentono a proprio agio a recitare senza vestiti e che per questo si sono rifiutate di farle. Scopriamo quali sono le star di fama internazionale che non si sono mai prestate a girare scene senza veli e perché.

Julia Roberts

Le star che non accettano le scene senza veli

Julia Roberts è considerata una delle attrici più seducenti di Hollywood ma nonostante questo non si è mai prestata a girare scene senza veli. Anche nel film cult Pretty Woman, l’attrice non è mai apparsa senza veli e per le scene in cui il suo personaggio non indossa i vestiti sono state usate delle controfigure.

Lo stesso vale per Lena Headey che, in una lunga scena de Il Trono di Spade, avrebbe dovuto camminare lentamente tra la folla senza indossare vestiti. All’epoca l’attrice era incinta, e anche per questo motivo si optò per una controfigura.

Sarah Jesica Parker, protagonista della serie cult Sex and the City, e la collega attrice Reese Whiterspoon, avrebbe deciso di non apparire mai in scene senza veli perché secondo loro in questo modo “le attrici si oggettivizzano”. Per entrambe sono state usate più volte delle controfigure.

Margot Robbie ha deciso di apparire senza veli in un unico film, The Wolf of Wall Street. L’attrice ha però dichiarato di aver inizialmente detto ai suoi familiari che per la scena osé sarebbe stata usata la post produzione e che quello non sarebbe stato veramente il suo corpo. Ha anche affermato di aver bevuto alcuni bicchieri di un superalcolico prima di girarla, per sentirsi a suo agio.

