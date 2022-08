Angelina Jolie ha accusato l’FBI di non aver preso provvedimenti contro Brad Pitt, che l’avrebbe insultata e picchiata difronte ai figli.

La Cnn ha rivelato nuovi e agghiaccianti dettagli sulla separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt, avvenuta nel 2016 dopo appena 6 giorni da un episodio raccontato dall’attrice, che ha accusato pubblicamente l’FBI di non essere intervenuta contro il suo ex marito. L’attrice ha dichiarato che lei e Pitt si sarebbero trovati a bordo di un aereo privato e che lui l’avrebbe picchiata e insultata difronte ai figli. L’attrice ha anche affermato di aver subito lesioni alla schiena e a un gomito.

Angelina Jolie Brad Pitt

Angelina Jolie accusa di aggressione Brad Pitt

La storia tra Angelina Jolie e Brad Pitt non è finita nel migliore dei modi e l’attrice ha pubblicamente accusato l’ex marito di averla aggredita e insultata difronte ai figli. L’attore ha ammesso pubblicamente di aver avuto problemi di dipendenza da alcol in quel periodo e si è anche assunto la responsabilità della fine del suo matrimonio.

Nonostante questo i due si fronteggiano da anni in tribunale per la custodia dei figli, e a quanto pare Angelina Jolie ha denunciato Pitt anche all’FBI, che però finora non avrebbe preso provvedimenti. Nell’inchiesta presentata dall’FBI l’attrice ha anche accusato Pitt di essersi avvicinato minacciosamente contro uno dei suoi figli (minorenne all’epoca dei fatti) e ha rivelato di averlo bloccato prima che lui potesse picchiarlo. L’attore per il momento avrebbe negato tutte le accuse, e in tanti si chiedono come andrà a finire la vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG