Dopo 4 anni d’amore e l’arrivo del figlio Sylvester Apollo, Emily Ratajkowski avrebbe deciso di dire addio al marito.

Emily Ratajkowski ha deciso di divorziare da Sebastian Bear McClard? La voce è diventata sempre più insistente in rete e, secondo PageSix, la modella avrebbe deciso di dire addio al produttore a causa dei suoi numerosi tradimenti. In queste ore è spuntato sui social un indizio che proverebbe la fine della relazione tra i due.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski divorzia dal marito?

Secondo PageSix Emily Ratajkowski sarebbe intenzionata a mettere fine alla sua unione con Sebastian Bear McClard a causa dei numerosi tradimenti da lei subiti.

In queste ore la modella avrebbe messo dei like ad alcuni post su Instagram che celebravano proprio la fine del matrimonio tra i due e in tanti credono che questa sia l’ennesima prova della fine del matrimonio (oltre al fatto che lei, nei giorni scorsi, era stata avvistata senza la fede al dito). La modella e il produttore erano convolati a nozze nel 2018 e, nel 2021, è nato il loro primo bambino, Sylvester Apollo. Secondo PageSix Sebastian Bear McClard avrebbe avuto la fama di essere un “traditore seriale” ben prima d’incontrare la celebre modella.

