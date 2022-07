Secondo indiscrezioni Meghan Markle si sarebbe resa protagonista di alcune richieste intollerabili durante una cena in un ristorante.

Stando a quanto riporta il Sun Meghan Markle avrebbe dato luogo a dei capricci da vera e propria star durante una cena con il marito Harry in un ristorante di New York. L’ex duchessa del Sussex avrebbe anzitutto preteso di avere il patio del ristorante tutto per loro (ma i gestori non avrebbero acconsentito per via delle altre prenotazioni) e a seguire avrebbe intimato alle sue guardie del corpo di impedire agli altri ospiti di fare foto o riprese video all’interno del locale.

Meghan Markle

Meghan Markle: bufera al ristorante

Non è la prima volta che Meghan Markle finisce nell’occhio del ciclone per via dei suoi comportamenti giudicati da molti come “da arrogante” e “da viziata”. Sembra che a Santa Barbara – dove adesso vive – Meghan sia stata persino ribattezzata la “Regina di Montecito” per via dei suoi modi altezzosi.

Intanto le indiscrezioni riportate dal Sun riguardo la sua ultima cena in un famoso ristorante di New York, stanno facendo il giro del mondo. Non è la prima volta che la moglie di Harry finisce nella bufera per simili motivi: in passato, mentre era in Inghilterra, Meghan ha fatto discutere anche per le richieste avanzate quanto al suo guardaroba (dal costo esagerato) o la casa arredata di tutto punto (con i soldi dei contribuenti).

