Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati a Londra per la prima volta in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino e, secondo l’esperto della Royal Family Duncan Larcombe, i due avrebbero voluto ricucire i rapporti con alcuni membri della Royal Family, ma sarebbero tornati in California senza esserci riusciti. Secondo i rumor in circolazione questa sarebbe stata “l’ultima chance” per un possibile riavvicinamento tra i due e il resto della famiglia Reale.

Harry e Meghan: il tentativo fallito di ricucire i rapporti

Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Harry e Meghan avrebbero voluto tentare un riavvicinamento con i membri della Royal Family dopo quanto accaduto a seguito del loro addio ai titoli nobiliari (comprese le accuse di razzismo rivolte ad alcuni membri della famiglia durante l’intervista da Oprah Winfrey).

Ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino però, i due avrebbero riscontrato solo freddezza nei loro confronti e per questo sarebbero rientrati sconsolatamente in California. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi in futuro? Secondo qualcuno quella del Giubileo potrebbe esser stata l’ultima chance per una riconciliazione tra i due e il resto della famiglia reale.

