Shakira e Piqué hanno annunciato la fine della loro storia, ma alcune indiscrezioni sembrano smentire l’ipotesi tradimenti.

La fine dell’amore tra Shakira e Piqué è avvenuta a causa di un tradimento? L’indiscrezione è stata smentita dal giornalista spagnolo José Antonio Aviles, che durante la trasmissione televisiva “Viva la vida” ha svelato che alcune fonti vicine a Piqué gli avrebbero rivelato che i due fossero una coppia aperta già da diverso tempo. Sarà vero?

Shakira Gerard Pique

Shakira e Piqué: le ipotesi sulla coppia aperta

Da giorni circolano indiscrezioni in merito a un presunto tradimento che Shakira avrebbe scoperto e che l’avrebbe spinta a mettere fine alla sua unione con il calciatore Gerard Piqué, padre dei suoi due figli (Sasha e Milan).

Adesso alle ipotesi sul tradimento se ne sono aggiunte anche altre sulla presunta “relazione aperta” avuta dai due, ma la questione non ha ricevuto conferma né smentita da parte dei due diretti interessati. I due vip avevano annunciato la fine della loro unione con un comunicato ufficiale dove era scritto: “Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione“. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?

