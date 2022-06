Dopo il processo che l’ha vista condannare per diffamazione contro l’ex marito Johnny Depp, Amber Heard ha confessato di amarlo ancora.

In un’intervista per la NCB Amber Heard ha inaspettatamente confessato di amare ancora il suo ex marito, Johnny Depp, con cui è stata recentemente implicata in un processo che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. “So che potrebbe essere difficile da capire o che potrebbe essere facile da capire se hai mai amato qualcuno. Dovrebbe essere facile. Non provo alcun rancore o rancore nei suoi confronti”, ha dichiarato l’attrice.

Amber Heard ama ancora Johnny Depp

Il processo che ha visto protagonisti Amber Heard e Johnny Depp si è concluso con la condanna per diffamazione dell’attrice, che dovrà pagare all’ex marito un risarcimento di 10,35 milioni di dollari. Nonostante questo la Heard ha ammesso alla NBC le sue responsabilità e ha confessato di amare ancora l’attore, con cui avrebbe tentato di tutto per far funzionare le cose.

“Lo amo e l’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio per far funzionare una relazione profondamente distruttiva e non ci sono riuscita”, ha dichiarato la Heard, che continua a sostenere di aver subito una sentenza completamente ingiusta da parte della corte.

