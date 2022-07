Brad Pitt ha deciso di optare per un look no gender sul red carpet di Berlino dove si è recato per promuovere il suo ultimo film.

Persino Brad Pitt, uno degli uomini più famosi del mondo come idolo femminile, ha deciso di cedere al fascino della gonna: sul red carpet di Berlino dove si è recato per promuovere la sua ultima fatica cinematografica, Bullet train, l’attore ha indossato una gonna ampia, stropicciata e sopra al ginocchio. Inutile a dirlo, le foto hanno fatto il giro del mondo.

Brad Pitt con la gonna

La gonna declinata al maschile è diventata un must nelle collezioni dei più autorevoli stilisti oltreoceano, e anche in Italia c’è chi (come Sangiovanni) ha abbracciato questa tendenza. Certo non in tanti si aspettavano di vedere uno degli idoli più amati dal pubblico femminile, Brad Pitt, proprio con questo capo d’abbigliamento.

L’attore – che si è sempre dimostrato aperto verso le tematiche LGBT, tanto da aver deciso di chiamare sua figlia Shiloh John, su sua esplicita richiesta – ha sfoggiato una gonna con grande disinvoltura sul suo ultimo red carpet a Berlino, e il suo successo è stato immediato. Qualche altro attore famoso seguirà il suo esempio in futuro?

