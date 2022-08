Carlotta Dell’Isola ha confessato di essere in crisi con il marito Nello Sorrentino a soli due mesi dalle loro nozze.

Carlotta Dell’isola e Nello Sorrentino sono convolati a nozze con una cerimonia da sogno appena due mesi fa, ma a quanto pare i due starebbero già vivendo un momento difficile. A svelarlo è stata l’ex gieffina, che nelle sue stories ha raccontato:

“Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore’. Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”, ha affermato.

Carlotta Dell’Isola e Nello in crisi: i motivi

Dopo le sue sontuose nozze e 10 anni d’amore, Carlotta Dell’Isola ha confessato di stare vivendo un periodo complesso con il marito Nello. Lei stessa ha affermato di aver preso alcune questioni “sotto gamba” prima del matrimonio:

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà”, ha affermato. I due riusciranno a risolvere i loro problemi?

