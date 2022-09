Secondo indiscrezioni Francesco Totti starebbe cercando di fare qualsiasi cosa pur di riaprire un dialogo con Ilary Blasi.

Secondo il settimanale Oggi Francesco Totti sarebbe pentito per l’intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera dove, tra le altre cose, ha accusato la sua ex moglie, Ilary Blasi, di averlo tradito e di avergli rubato dei Rolex. L’ex calciatore starebbe dunque facendo di tutto per tentare di recuperare un rapporto con l’ex moglie con la ferma volontà di trovare con lei un accordo pacifico per il bene dei figli.

Francesco Totti

Francesco Totti pentito per l’intervista scandalo

Ad un paio di mesi dal suo addio ufficiale a Ilary Blasi, Francesco Totti ha confessato alcuni retroscena sulle motivazioni della rottura al Corriere della Sera. Sua moglie, Ilary Blasi, ha fatto sapere attraverso i suoi legali che avrebbe continuato a mantenere il massimo riserbo per tutelare se stessa e i figli e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

I due a quanto pare non si sono lasciati nel migliore dei modi e sicuramente a Ilary non avrà fatto piacere l’intervista rilasciata dal suo ex marito sul suo conto. Totti, secondo Oggi, sarebbe pentito e starebbe facendo di tutto pur di riaprire un dialogo con la showgirl. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

