Al GF Vip 6 Sonia Bruganelli è stata opinionista al fianco di Adriana Volpe che però, a differenza sua, non è stata riconfermata per la settima edizione del programma. La stessa conduttrice aveva scagliato alcune frecciatine infuocate a Sonia Bruganelli che, in un primo momento, aveva dichiarato di non essere intenzionata a tornare al reality show. Nonostante le frecciatine e le recriminazioni, Sonia Bruganelli ha confessato di sentire nostalgia della sua ex collega. “Adriana Volpe mi manca. Devo dire la verità? Mi manca. Non è una stupidaggine“, ha confessato a sorpresa a Casa chi.

Sonia Bruganelli: la nostalgia di Adriana Volpe

In maniera del tutto inaspettata la moglie di Paolo Bonolis ha speso parole gentili su Adriana Volpe, con cui è sembrato a tutti chiaro (già durante la scorsa edizione del GF Vip) che ci fosse un po’ di rivalità. Adriana Volpe ha scagliato alcune frecciatine contro l’ex collega che, a differenza sua, è stata chiamata per la seconda volta come opinionista al GF Vip nonostante più volte avesse detto di non volerci tornare.

“Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro”, aveva confessato a Fanpage Adriana Volpe.

