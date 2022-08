In un’intervista a Fanpage Adriana Volpe ha rotto il silenzio sulla sua esclusione dal GF Vip e sulla riconferma di Sonia Bruganelli.

A Fanpage Adriana Volpe ha fatto una confessione inedita rivelando che Signorini le avrebbe proposto di rientrare al GF Vip come concorrente. La conduttrice si è anche espressa sulla sua ex collega, Sonia Bruganelli, che a sorpresa ha accettato di tornare al programma nonostante più volte avesse affermato di volersi dedicare a tutt’altro.

“Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro”, ha dichiarato la Volpe sulla sua ex collega, mentre si è detta basita per la proposta a lei fatta da Signorini.

Adriana Volpe rompe il silenzio su Signorini e Sonia Bruganelli

Adriana Volpe è oggi una mamma single (lei e il marito Roberto Parli, genitori di Giselle, si sono separati poco più di un anno fa) e per questo ha espresso il suo sgomento nel sentirsi proporre da Alfonso Signorini l’offerta per rientrare al GF Vip in qualità di concorrente, e non più come opinionista (ruolo per cui invece è stata riconfermata la moglie di Paolo Bonolis, quest’anno al fianco di Orietta Berti).

“Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista (ride, ndr). Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato”, ha confessato a Fanpage la conduttrice. Alfonso Signorini romperà il silenzio in merito alle sue ultime dichiarazioni?

