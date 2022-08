Belen Rodriguez ha svelato via social come sua figlia Luna Marì sarebbe solita chiamare suo marito Stefano De Martino.

Da alcuni mesi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la serenità e i due hanno trascorso gran parte delle vacanze insieme ai figli, Santiago e Luna Marì (quest’ultima nata un anno fa dalla storia d’amore tra la showgirl e Antonino Spinalbese). In queste ore Belen si è mostrata via social mentre dava da mangiare alla piccola Luna e ha svelato ai fan come la bambina sarebbe solita chiamare il ballerino. Indicando il cane di De Martino, Choco, la showgirl ha detto: “Vuoi dare la pasta a Choco?”, e a seguire ha aggiunto: “No, che poi Tetè si arrabbia eh”. La piccola Luna sarebbe quindi solita chiamare “Tetè” il ballerino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere riusciti a ricostruire il loro quadretto familiare, di cui ovviamente fa parte anche la piccola Luna Marì, ossia la figlia che la showgirl argentina ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese dopo essersi separata dal ballerino (nel 2020).

La piccola oggi sembra avere un legame anche con il padre di suo fratello Santiago, con cui – per ovvie ragioni – si trova a trascorrere gran parte del suo tempo. La piccola lo chiamerebbe Tetè, mentre il ballerino ha pubblicamente affermato di considerarsi per lei come una sorta di zio. In tanti sono curiosi di sapere se lui e Belen, ora che hanno ritrovato la stabilità, allargheranno ulteriormente la famiglia.

