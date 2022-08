La cantante Alessandra Amoroso ha replicato a un leone da tastiera che le ha augurato la morte attraverso i social.

Alessandra Amoroso ha deciso di replicare personalmente a un hater che, in queste ore, le ha scritto un messaggio terribile via social, arrivando ad augurarle la morte. “Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”, ha scritto il leone da tastiera, a cui la cantante ha risposto: “Spero tu possa ricevere tanto, tanto amore…Perché io ne sono piena! Dispiaciuta per te”.

Alessandra Amoroso replica all’hater che le augura la morte

Come altre celebrità anche Alessandra Amoroso si è trovata ovviamente a dover far fronte agli haters dei social e, in queste ore, uno di loro è persino arrivato ad augurarle la morte. La cantante ha deciso di rispondere sfoderando la sua arma migliore, ossia la gentilezza. In tanti sui social hanno preso le sue difese e hanno riempito di insulti il leone da tastiera che aveva osato scriverle il terribile messaggio.

Di recente Alessandra Amoroso ha replicato anche contro coloro che l’hanno criticata per aver negato un autografo a un suo fan. La cantante aveva precisato di esser stata costretta a farlo e aveva chiesto ai suoi fan di mostrare maggiore empatia: “Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi!”, aveva replicato via social.

