Fedez ha replicato alle recenti polemiche che hanno investito lui e sua moglie per il video che li mostra sull’orlo di un precipizio a Ibiza.

Fedez e Chiara Ferragni in queste ore sono stati tacciati di rappresentare un cattivo esempio per i loro fan a causa di un video in cui i due appaiono sull’orlo di un precipizio. Sulla questione è intervenuto il rapper, che nelle sue stories via social ha cercato di mettere a tacere le polemiche affermando: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza e quindi non vedo dove sia il problema, francamente”. Sulla questione era intervenuta anche la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo.

Fedez replica alle polemiche

Fedez ha deciso di replicare alle recenti polemiche che hanno travolto lui e sua moglie Chiara Ferragni per il loro video sull’orlo di un precipizio a Ibiza. Il rapper ha fatto sapere che sarebbero stati portati sul posto da una guida e che quindi il loro gesto (da molti ritenuto sconsiderato e pericoloso) sarebbe stato in qualche modo autorizzato da chi di dovere.

Sulla vicenda nelle scorse ore era intervenuta anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, che attraverso i social aveva manifestato la sua disapprovazione verso la vicenda: “L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”, aveva scritto tra i commenti al post della figlia. La risposta di Fedez basterà a placare la bufera?

