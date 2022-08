Sarebbe naufragata dopo appena 5 mesi la liaison tra la conduttrice Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini.

Secondo Chi la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbe già naufragata e i due, paparazzati più volte in atteggiamento intimo durante l’estate, oggi non avrebbero più alcun contatto. Al momento entrambi hanno mantenuto il più totale silenzio sulla questione e, del resto, finora non l’avevano neanche confermata pubblicamente. A gennaio la showgirl svizzera aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

Storia al capolinea per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: secondo Chi la storia tra i due sarebbe già naufragata, nonostante fino a qualche settimana fa i loro scatti bollenti in barca avessero infiammato le copertine delle principali riviste di gossip.

La showgirl finora aveva preferito non parlare apertamente della liaison, forse anche per rispetto verso il suo ex marito, Tomaso Trussardi, con cui ha annunciato la separazione dopo 12 anni d’amore solo alcuni mesi fa. Secondo Chi la showgirl aveva già presentato il chirurgo sardo alle sue figlie, e in tanti si chiedono se la notizia della rottura tra i due verrà presto smentita o se, invece, verrà confermata dal tempo. Il futuro riserverà un nuovo amore al celebre volto televisivo italiano?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG