Anche Francesco Facchinetti ha detto la sua sulle polemiche che hanno investito in queste ore Jovanotti per il suo Jova Beach Party (il tour di concerti sulle spiagge finito nel mirino degli ambientalisti, preoccupati per le condizioni della fauna locale). Facchinetti a quanto pare è dalla parte di Lorenzo Cherubini, e infatti ha dichiarato nelle sue stories:

“Ho letto cose pesantissime. Non mi voglio rivolgere all’1% delle persone che hanno criticato Jovanotti che sono attivisti, ambientalisti, quelli che ci credono da anni e si battono per l’ambiente da anni. Mi voglio rivolgere al rimanente 99%, a quelle persone che si sono messe a criticare Jovanotti solamente per moda. Perché oggi funziona così, nel 2022, si parte con una shitstorm senza sapere neanche di cosa si stia parlando, ma solo perché è un trend”.

Francesco Facchinetti si è schierato dalla parte di Jovanotti per quanto riguarda le polemiche che hanno visto protagonista il cantante a causa del suo Jova Beach Party, accusato da molti di essere la principale causa di un danno ambientale sulle principali spiagge italiane in cui si svolge l’evento.

Facchinetti non sarebbe d’accordo e infatti si è scagliato contro chi in queste ore ha dato adito alla polemica: “Dove eravate mentre spegnevano tutte le centrali atomiche in Italia, mentre siamo circondati da centrali atomiche? Perfino in Svizzera sono pieni di centrali atomiche. Dove eravate mentre si bloccavano i trivellamenti nell’Adriatico perché ‘inquinavamo’ il nostro mare, e poi a sette metri dal confine italiano, dai Balcani, trivellavano e rubavano e rubano ancora oggi il nostro petrolio. Dove eravate?”, ha tuonato, e ancora: “Se proprio siete così ambientalisti, invece di prendervela con Jovanotti andatevela a prendere con le politiche che hanno reso il nostro Paese un Paese energeticamente non autosufficiente. Mi piacerebbe vedere la stessa foga, la stessa violenza, le stesse parole che avete utilizzato contro Jovanotti, su cose invece serie”. Jovanotti risponderà alle parole spese dal collega in suo favore?

