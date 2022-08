Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato alcuni dettagli sui loro guadagni da capogiro in una diretta social con i fan.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più famose dei social e senza dubbio la vita di lusso e i guadagni da capogiro dei due sono al centro dell’attenzione dei fan. In queste ore i due hanno risposto a coloro che, in una diretta social, hanno chiesto chi tra i due guadagnasse di più: la coppia ha risposto di portare a casa più o meno le stesse cifre.

“Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara. Dai dillo che dividiamo tutto a metà. Girl power cosa? Paghi tu tutto allora se dici così. Diciamo che è family power tutto diviso“, ha dichiarato Fedez, mentre sua moglie ha risposto: “Dai diciamo che siamo simili su quel piano. Sì nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power! Ferragnez power diciamo. Viva il matriarcato. Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto“.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez: i guadagni

Tra vacanze extra lusso, capi d’alta moda, case e viaggi, i Ferragnez non hanno certamente nascosto la loro agiatezza e anzi, in parte è questa ad averli resi famosi. La coppia italiana più famosa dei social ha rivelato di portare a casa guadagni pressapoco simili ma, ovviamente, i due si sono guardati bene dal parlare apertamente di cifre. La coppia in queste ore si trova in vacanza a Ibiza, dove è finita al centro di una bufera mediatica per un video che li ritrae a bordo di un precipizio. Contro i due si è scagliata anche Marina Di Guardo (mamma dell’influencer) e in tanti sono in attesa di sapere se Fedez e Chiara Ferragni replicheranno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG