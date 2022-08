Bianca Atzei, incinta del suo primo figlio, ha condiviso con i fan un siparietto divertente avvenuto durante la sua ultima ecografia.

Bianca Atzei aspetta un bebè e in queste ore, insieme al compagno Stefano Corti, si è sottoposta a un’ecografia di routine. Durante la visita era ben visibile una manina del piccolo in arrivo, che sembrava fare “le corna” verso la mamma e il papà. I due hanno ironizzato in merito alla vicenda e la cantante è sembrata visibilmente divertita dall’episodio. “Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, ha scritto Stefano Corti nella didascalia al video, mentre la sua compagna non riusciva a smettere di ridere.

Bianca Atzei: l’ecografia e le corna del bebè

In poche ore è diventato virale sui social un video dell’ultima ecografia svolta da Bianca Atzei, dove sembrava che il suo bambino avesse fatto il gesto delle “corna” (ben visibili nelle immagini). La cantante e il compagno hanno ironizzato sulla vicenda e senza dubbio i due sembrano più felici che mai ora che stanno per realizzare il loro sogno d’amore.

Bianca Atzei sta superando grazie a questa gravidanza il dolore e le preoccupazioni vissute quando in precedenza era stata colpita da un aborto spontaneo. Oggi lei e Stefano Corti possono dare un sospiro di sollievo e sembra che con questa gravidanza tutto stia procedendo liscio come l’olio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG