Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, ha rotto il silenzio in merito al suo rifiuto verso il Grande Fratello Vip 7.

Alcuni giorni fa Vittorio Sgarbi si è pubblicamente scagliato contro sua figlia Evelina per aver rifiutato un posto al GF Vip 7. La figlia del critico d’arte in queste ore ha commentato la vicenda affermando di non voler alimentare ulteriormente la polemica (che ha dato vita a una lite con suo padre). “Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”, ha dichiarato a Nuovo.

Evelina Sgarbi: il no al GF Vip

Vittorio Sgarbi avrebbe litigato con sua figlia Evelina perché, secondo lui, avrebbe “sputato” su dei “soldi facili” non accettando di prendere parte al GF Vip. La figlia del noto critico d’arte per il momento si è chiusa in una lapidario “no comment”, e secondo suo padre avrebbe commesso un grave errore rifiutando l’offerta per prendere parte allo show condotto da Alfonso Signorini.

“Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei (…) Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”, aveva tuonato il critico (stando a quanto riporta Novella 2000). I due troveranno il modo di riappacificarsi dopo quanto accaduto?

