Dopo esser stato ricoverato a Catania Francesco Chiofalo è stato avvistato a Fiumicino mentre si trovava su una sedia a rotelle.

In tanti hanno manifestato la loro preoccupazione per Francesco Chiofalo che, poche ore fa, si è mostrato via social mentre si trovava su una barella all’ospedale di Catania. Chiofalo non ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni di salute, ma sembra che abbia accusato dei problemi alle gambe. L’ex volto di Temptation Island è stato anche avvistato (da Deianira Marzano) mentre rientrava a Roma seduto su una sedia a rotelle.

Francesco Chiofalo su una sedia a rotelle

Al momento non è dato sapere con esattezza cosa sia successo a Francesco Chiofalo che, attraverso i social, ha pubblicato solamente alcune stories degli attimi concitati che hanno caratterizzato il suo ricovero in ospedale a causa di alcuni problemi alle gambe. A seguire Deianira Marzano è intervenuta sui social specificando di aver visto Chiofalo su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino:

“Era messo piuttosto male (…) non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto”, ha fatto sapere l’esperta di gossip attraverso le sue stories via social. Per adesso il fidanzato di Drusilla Gucci non ha ancora svelato cosa gli sia accaduto e in tanti, tra i suoi fan, hanno espresso la loro preoccupazione per lui.

