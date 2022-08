Francesco Chiofalo si è mostrato mentre veniva ricoverato all’ospedale di Catania. Al momento non è dato sapere cosa gli sia accaduto.

Francesco Chiofalo era atteso ad un evento a Catania ma, a quanto pare, gli sarebbe successo qualcosa e sarebbe stato portato in ospedale. Nel video postato sui social si vede Chiofalo in lacrime su una barella e lo si sente dire “non sento la gamba”. Al momento non è dato sapere cosa gli sia capitato, ma l’influencer Deianira Marzano ha scritto sui social:

“Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare”.

Francesco Chiofalo in ospedale a Catania

Francesco Chiofalo è stato portato in ambulanza in ospedale, a Catania. Al momento non è dato sapere quali siano le sue condizioni e in tanti tra i fan sono preoccupati per lui. L’ex volto di Temptation Island ha postato sui social solo un breve video dove lo si vede in lacrime e lo si sente manifestare preoccupazione per la sua gamba, mentre il personale sanitario sarebbe stato intento a rassicurarlo. Deianira Marzano ha fatto sapere che la sua situazione non sarebbe poco grave, ma in tanti sono in attesa di sapere se Chiofalo romperà finalmente il silenzio sulla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG