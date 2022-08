Il celebre musicista Alex Britti ha svelato di essersi separato da Nicole, la madre di suo figlio Edoardo.

Alex Britti ha rivelato di essere un papà single: lui e Nicole si sono lasciati ben 3 anni fa, ma il musicista – da sempre molto riservato – ha confessato la notizia soltanto ora. “Mai messo la fede. Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà mese con me e l’altra metà con la mamma (…) Lo lavo, lo vesto, ci chiacchiero, lo porto a scuola, gli ho pure insegnato a nuotare. Giochiamo: pallone, racchettoni, le lotte con i Pokémon, andiamo a cercare i ragni in giardino. A due o tre anni mi chiedeva sempre la chitarra, ora non più. Però canta bene, è intonato e conosce tutte le sigle dei cartoni animati. Se da grande volesse suonare, core de papà, per me sarebbe una gioia”, ha confessato al Corriere della Sera.

Alex Britti è un papà innamorato: oggi lui e il suo piccolo Edoardo trascorrono insieme ogni momento e il musicista ha rivelato per la prima volta di essere single a 3 anni dalla separazione dalla madre del bambino, Nicole. I due avevano 24 anni di differenza, ma hanno vissuto un grande amore coronato dall’arrivo di Edoardo.

“Lo abbiamo sentito, desiderato, parlato, deciso, cercato, in qualche modo chiamato”, aveva raccontato il cantante via social, e ancora: “Lui era evidentemente libero, e ci ha risposto subito. Allora l’abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare, ed è stata un’emozione indescrivibile. Ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo”.

