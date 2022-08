Elodie e Andrea Iannone stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna e secondo i rumor tra i due potrebbe essere sbocciato qualcosa.

Elodie ha dimenticato Marracash grazie a Andrea Iannone? I due stanno trascorrendo le vacanze estive in compagnia di alcuni amici comuni (tra cui Diletta Leotta e il fidanzato Giacomo Cavalli) in Sardegna e, secondo Tgcom24, sarebbero “inseparabili”. Al momento i due non hanno confermato la notizia e in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente potrebbe essere sbocciato qualcosa tra Elodie e Andrea Iannone, che stanno trascorrendo le vacanze estive in Sardegna in compagnia di alcuni amici. I due vip ovviamente si sono guardati bene dal confermare la notizia, ma in tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più. Poco tempo fa Elodie sembrava essersi riavvicinata al suo storico ex, Marracash, che aveva dichiarato di amare più di chiunque altro. Il rapper, dal canto suo, aveva precisato che con quella con la cantante non fosse una storia d’amore “per come la definiscono gli altri”.

“L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato”, ha confessato lei al Corriere della Sera.

