Anche Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha criticato sua figlia e Fedez per il video realizzato sull’orlo di un precipizio.

In queste ore sta facendo discutere sui social un video realizzato da Chiara Ferragni e Fedez sull’orlo di un precipizio a Ibiza. In molti si sono scagliati contro la celebre coppia affermando che fosse un cattivo esempio per i fan, e a quanto pare il video incriminato ha suscitato anche la reazione di mamma Marina, che non ha affatto gradito la questione: “L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”, ha scritto la mamma di Chiara Ferragni tra i commenti al video.

Marina Di Guardo contro Chiara Ferragni e Fedez

Pochi giorni fa è circolata la notizia di un 30enne, Andrea Mazzetto, morto a seguito di una caduta in un dirupo nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata. Poche ore dopo i Ferragnez hanno postato sui social un video da brividi, dove li si vede posare in equilibrio sulla punta più impervia della parte alta di Ibiza (dove stanno trascorrendo le vacanze). Il video ha sollevato un polverone sui social e in tanti hanno accusato la celebre coppia di rappresentare un cattivo esempio per i suoi giovani fan. I due replicheranno alla questione ora che anche mamma Marina Di Guardo ha dato prova di essere d’accordo con il loro pubblico social?

