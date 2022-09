Il re dei balletti Gianluca Vacchi ha deciso i abbracciare la causa di un progetto benefico per i senzatetto di Milano.

Gianluca Vacchi ha aderito a Sosteniamoci Onlus e ogni lunedì a Milano ha fatto sì che il suo store di kebab, Kebhouze, fornisca cibo ai senzatetto e alle persone più bisognose in maniera del tutto gratuita. La questione basterà a redimere almeno in parte la reputazione di Vacchi dopo lo scandalo legato alle accuse delle sue ex dipendenti?

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi: i kebab gratis ai senzatetto

Come altre celebrità anche Gianluca Vacchi ha deciso di aderire ad un progetto benefico e con la Onlus Sosteniamoci ha deciso di offrire un pasto gratis ai senzatetto di Milano per almeno un giorno alla settimana. La questione è stata lodata dai fan dell’imprenditore che, alcuni mesi fa, è finito nell’occhio del ciclone per un’intervista scandalo rilasciata da una sua ex dipendente (e condivisa poi da alcune sue colleghe). La donna ha affermato di esser stata vessata da Mr Enjoy, che avrebbe avuto un atteggiamento ingiusto e dispotico durante il suo orario di lavoro. Vacchi ha fatto sapere che avrebbe intrapreso le vie legali per proteggere la sua reputazione e ha preferito chiudersi nel massimo riserbo sulla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG