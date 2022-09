Al GF Vip 7 Patrizia Rossetti ha detto la sua sul conto di Alex Belli, concorrente della precedente edizione.

Con la sua partecipazione al GF Vip 6 Alex Belli si è attirato contro non poche antipatie e a quanto pare anche Patrizia Rossetti non ha una buona opinione dell’attore. Ora che è concorrente della settima edizione del programma la Rossetti si è confrontata con Cristina Quaranta e sul conto di Belli ha dichiarato:

“Lui non è il protagonista del GF Vip 6, è quello che ha fatto più cavolate. Ok forse lui e Soleil sono stati i protagonisti, ma protagonisti antipatici. Allora se devo fare come loro preferisco non fare la protagonista. Lui è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé. Non mi è piaciuto per nulla. Chi si espone molto a tutti i costi non è detto sia sincero e vinca. Il pubblico non è scemo”.

Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti contro Alex Belli

Alex Belli si è ritrovato al centro della bufera a causa di alcune dichiarazioni sul suo conto dette da Patrizia Rossetti, che a quanto pare non gliele ha mandate a dire. In tanti si chiedono se l’attore (così attento alle critiche nei suoi confronti) replicherà a mezzo social o se, invece, lascerà correre.

Dopo l’esperienza fatta al GF Vip Alex Belli è tornato tra le braccia di sua moglie, Delia Duran, e in tanti si chiedono se i due riusciranno presto ad avere un bambino.

