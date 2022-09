Eros Ramazzotti sta per diventare nonno e a Radio Italia ha fatto una dedica speciale a sua figlia Aurora e al fidanzato Goffredo.

A gennaio 2023 Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori del loro primo figlio e Eros Ramazzotti è più felice che mai. Intervistato da Radio Italia il cantante ha espresso la sua gioia e ha lodato il grande amore dei due ragazzi e, in particolare, ha elogiato Goffredo: “Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio. E’ una bella cosa, ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo”, ha detto.

Eros Ramazzotti: la dedica a Goffredo Cerza

A quanto pare Eros Ramazzotti è più felice che mai di diventare nonno e infatti durante la sua ultima intervista a Radio Italia ha parlato proprio dell’argomento e per finire ha lodato il genero Goffredo Cerza, che ormai da anni fa coppia fissa con sua figlia Aurora. Il primo figlio della coppia è atteso per gennaio 2023 e la notizia, confermata dai due nelle ultime ore, aveva iniziato a circolare già un mese fa. Aurora ha preferito attendere la fine del primo trimestre di gravidanza prima di annunciare l’arrivo del suo primo figlio e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più. Lei e Goffredo Cerza stanno traslocando in una nuova casa più grande e sarà tutto pronto quando finalmente arriverà il loro primo bebè.

