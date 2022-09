Valeria Marini ha confermato quanto detto da Giovanni Ciacci al GF Vip e ha affermato che Pamela Prati l’avrebbe aggredita.

Pamela Prati e Valeria Marini sono arrivate alle mani nel dietro le quinte di un famoso show? La vicenda, rispolverata da Giovanni Ciacci al GF Vip, è stata confermata dalla showgirl stellare in un’intervista a Libero dove ha dichiarato: “Semmai sono stata io a essere stata aggredita da Pamela. Ciacci, che all’epoca era il mio segretario, si deve essere espresso male al Gf. Io sono stata l’unica a difendere Pamela quando è scoppiato il caos Mark Caltagirone: il linciaggio che ha subito è stato esagerato. Io poi sono sempre solidale con le donne. Ho un sacco di amiche in tv. Per me c’è spazio per tutti: mia madre mi ripete sempre che non conosco l’invidia. È così”.

Valeria Marini: il retroscena su Pamela Prati

A quanto pare i rapporti tra Valeria Marini e Pamela Prati non sarebbero stati sempre rose e fiori e infatti in queste ore la showgirl stellare ha persino ammesso di esser stata aggredita dalla collega, che nonostante questo avrebbe difeso allo scoppio dello scandalo su Mark Caltagirone. Per adesso Pamela Prati non ha rotto il silenzio sulla questione, ma è probabile che Alfonso Signorini la metterà a parte di quanto detto sul suo conto dalla sua collega durante la prossima diretta del GF Vip. A parlare del caso al reality show era stato Giovanni Ciacci, che avrebbe assistito alla lite tra le due in prima persona.

