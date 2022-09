Emma Marrone e sua madre hanno partecipato al giuramento che vigile del fuoco di Francesco, fratello della cantante.

Emma Marrone e sua mamma hanno partecipato orgogliose al giuramento di Francesco Marrone come vigile del fuoco e sui social la cantante salentina ha dedicato uno speciale messaggio al fratello che, come lei, sta facendo i conti con il lutto per la morte del padre Rosario (avvenuta poche settimane fa). “Lo giuro! Grande Checco. Sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto”, ha scritto la cantante, mentre suo fratello si è rivolto al padre scomparso scrivendo: “Ho gridato con tutte le mie forze affinché ti arrivasse la mia voce”.

Emma Marrone: il fratello è vigile del fuoco

Francesco Marrone ha prestato giuramento come vigile del fuoco e ovviamente sua sorella Emma e sua madre non potevano mancare in una giornata per lui tanto importante, specie quando proprio quando la mancanza di papà Rosario si è fatta sentire se possibile ancora più forte e dolorosa per tutti e tre. Sui social Emma ha condiviso la prima foto della sua famiglia riunita per l’occasione e in tanti immaginano quanto possa esser stato doloroso questo momento per la cantante, che era così fortemente legata al padre. Rosario Marrone si è spento alcune settimane fa dopo aver combattuto per alcuni mesi contro la leucemia e ad annunciarlo è stata la stessa Emma Marrone.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG