Levante ha lasciato i suoi fan a bocca aperta dando un’improvvisa e radicale svolta al suo look.

Levante si è fatta apprezzare dal pubblico italiano non solo per la sua musica ma anche per il suo look particolare e per la sua lunga chioma mora. Nelle ultime ore la cantante ha però deciso di dare una svolta inaspettata al suo look e sui social ha postato una foto in cui ha mostrato la sua nuova e sgargiante chioma arancione. “Nel multiverso sarei così, ne sono certa”, ha scritto la cantante nella didascalia all’immagine.

Levante con i capelli arancioni

Levante ha colto di sorpresa i suoi fan postando una foto del suo nuovo look: la cantante sembra aver detto addio alla sua famosa chioma nera e alle sue folte sopracciglia e ha optato invece per una chioma rosso-arancio. In tanti tra i suoi fan sui social sembrano aver apprezzato il suo cambio di look e infatti Levante è stata tempestata da una pioggia di like e commenti positivi.

A febbraio 2022 Levante è diventata mamma della sua prima figlia, Alma Futura, avuta insieme al compagno Pietro Palumbo. Sui social la cantante ha svelato alcuni retroscena sulla sua maternità ma non ha mai mostrato il volto della sua bambina, di cui ha sempre preferito preferito proteggere la privacy.

