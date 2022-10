Melissa Satta ha annunciato la fine della sua relazione con Mattia Rivetti e sulla questione sono emersi nuovi particolari.

Secondo il magazine Oggi la storia d’amore tra Melissa Satta e l’imprenditore Mattia Rivetti – durata per quasi due anni – sarebbe naufragata perché lei gli avrebbe chiesto di andare a vivere insieme e lui non si sarebbe sentito pronto. La notizia per ora resta senza conferme ma la showgirl ha annunciato la fine del rapporto a mezzo social scrivendo: “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine”.

Melissa Satta

Melissa Satta: i motivi dell’addio a Mattia Rivetti

Dopo quasi due anni d’amore Melissa Satta si sarebbe sentita pronta per andare a convivere con Mattia Rivetti e costruire insieme a lui una famiglia ma, a quanto pare, l’imprenditore non si sarebbe sentito ancora pronto. La questione avrebbe spinto i due a separarsi e, secondo Oggi, la showgirl – già reduce da un divorzio – avrebbe il cuore spezzato per via di quanto accaduto. Nel 2020 Melissa Satta ha annunciato la fine della sua unione con il calciatore Kevin Prince Boateng, che nel frattempo si è risposato con Valentina Fradegrada. Lui e Melissa Satta hanno manifestato l’intenzione di avere rapporti pacifici per il bene del piccolo Maddox.

